Nba, LeBron James sul caso Blake: “E vi stupite se ancora denunciamo cose sulla polizia? Vogliamo giustizia” (Di martedì 25 agosto 2020) “E vi stupite ancora se denunciamo alcune cose sulla polizia? Qualcuno mi puo’ spiegare cosa diavolo e’ tutto questo? Un altro uomo di colore preso di mira: e’ tutto dannatamente sbagliato e triste! Sono distrutto per lui, per la sua famiglia, per la nostra gente. Vogliamo giustizia!”. Queste le parole di indignazione espresse da LeBron James in merito al caso Blake, un video diffuso in rete che testimonia di due poliziotti mentre sparano vari colpi di pistola ad un uomo nero disarmato che stava entrando in macchina. “Ne stiamo parlando da mesi e continueremo a farlo – ha proseguito il campione Nba in un tweet – Ho due figli a casa e sono io stesso un ... Leggi su sportface

