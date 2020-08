NBA – Infortunio al ginocchio per Damian Lillard: Portland trattiene il fiato [VIDEO] (Di martedì 25 agosto 2020) Importante turning point nella serie fra Lakers e Blazers: Damian Lillard si è infortunato. La stella di Portland ha accusato un problema al ginocchio destro che lo ha costretto a saltare gran parte del secondo tempo di Gara-4, condannando i suoi alla sconfitta che porta la serie sul 3-1 a favore dei Lakers. Adesso i tifosi dei Blazers trattengono il fiato in vista degli esami medici del caso: l’assenza di Lillard da Gara-5 fa rima con l’addio ai Playoff. Lillard landed heavy on his heel here with the right foot, seemed to just jar his knee a bit. First view looked like possible valgus (inward) movement of knee, but view from behind doesnt seem to show this. Initial eval: 1) ?stability on ligament exam 2) ?Rapid swelling 3) ?Pop ... Leggi su sportfair

