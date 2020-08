Nba, i risultati della notte: Miami chiude la serie, LeBron trascina i Lakers (Di martedì 25 agosto 2020) La copertina della notte di playoff Nba nella bolla di Orlando ha il volto di Goran Dragic e Bam Adebayo, protagonisti della vittoria di Miami Heat per 87-99 sugli Indiana Pacers e del conseguente sweep. Miami si è sbarazzata in quattro partite di Indiana e lo fa grazie alle ottime prestazioni di Dragic (23 punti) e Adebayo (14 punti, 19 rimbalzi). Ai Pacers non bastano nemmeno i 25 punti di Victor Oladipo, i 22 con 14 rimbalzi di Myles Turner e i 21 di T.J. Warren. Con una maglia speciale in onore del Kobe Bryant Day, i Lakers non cadono. Anzi, mettono una salda ipoteca sulla pratica contro i Blazers portandosi sul 3-1. Alla fine il parziale finale è di 135-115 con un vantaggio anche di +38 toccato nel corso della partita. Protagonisti assoluto ... Leggi su sportface

lillardbr : RT @dchinellato: ???? Damian Lillard’s MRI results were inconclusive, Blazers say. He’ll undergo a new MRI on Tuesday ???? I risultati della… - RipCityIta : RT @dchinellato: ???? Damian Lillard’s MRI results were inconclusive, Blazers say. He’ll undergo a new MRI on Tuesday ???? I risultati della… - Eurosport_IT : Lakers e Bucks si portano sul 3-1, Miami chiude la serie con Indiana (4-0) e OKC pareggia i conti con Houston ?? ??… - GruwFrequency : RT @SkySportNBA: NBA, risultati della notte: Miami chiude la serie, Lakers e Bucks la ipotecano, OKC fa 2-2 #SkyNBA #NBA - basketissimo : I risultati della notte NBA del 24/8: i gialloviola onorano la memoria di Kobe volando sul 3-1 contro i Blazers, OK… -

Ultime Notizie dalla rete : Nba risultati NBA, risultati della notte: Miami chiude la serie, Lakers e Bucks la ipotecano, OKC fa 2-2 Sky Sport NBA 2020, i risultati della notte (25 agosto): Miami Heat, è sweep sui Pacers. Bucks e Lakers sul 3-1, i Thunder impattano con i Rockets

Quattro le partite in questa notte di playoff NBA: il primo turno, nella bolla di Orlando, procede con gli incontri forse più significativi, per la direzione che danno alle serie, di questa fase della ...

Lo sguardo di coach Banchi sul basket italiano

L'allenatore che nel 2014 ha riportato Milano nell'elite europea e che vinse lo scudetto, commenta la stagione del basket italiano che si avvicina ...

Quattro le partite in questa notte di playoff NBA: il primo turno, nella bolla di Orlando, procede con gli incontri forse più significativi, per la direzione che danno alle serie, di questa fase della ...L'allenatore che nel 2014 ha riportato Milano nell'elite europea e che vinse lo scudetto, commenta la stagione del basket italiano che si avvicina ...