Nba, i Chicago Bulls pubblicano la foto di Lionel Messi con la propria maglia (Di martedì 25 agosto 2020) Impazzano in queste ore le foto con la maglia di Lionel Messi. L’argentino sembra aver espresso la sua volontà di lasciare il Barcellona, in attesa di un comunicato ufficiale di una delle due parti. I tifosi delle varie squadre sognano, a partire dall’Inter sino alla possibilità più concreta riguardante il Manchester City. Nella tarda serata italiana, i Chicago Bulls hanno voluto riproporre una foto di parecchi anni fa in cui si nota proprio Messi con la maglia della squadra Nba. 👀 pic.twitter.com/tlrrCoul8V — Chicago Bulls (@ChicagoBulls) August 25, 2020 Leggi su sportface

