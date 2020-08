Navalny, Mosca respinge le accuse di avvelenamento: 'Sono vuoto rumore' (Di martedì 25 agosto 2020) Non si escludono danni permanenti per l'oppositore russo in terapia intensiva all'ospedale Charitè di Berlino. I medici tedeschi confermano i sospetti di avvelenamento certificando la presenza di una ... Leggi su tg.la7

Tg3web : I medici dell'ospedale di Berlino dove l'oppositore di Putin, Navalny, è ricoverato, confermano la tesi dell'avvele… - tinas48 : Navalny, ospedale di Berlino: “Trovate tracce di veleno. Possibili danni al sistema nervoso”. Ue: “Mosca avvii un’i… - claudicantep : Tutti i casi di oppositori eliminati dal regime di Mosca #Putin #avvelenamenti #KGB #FSB - lukep968 : La Merkel e l'UE chiedono con forza a Mosca un indagine seria e trasparente sull'avvelenamento di #Navalny… - sud_delmondo : @lucianonobili @StefanoDeloren1 @navalny Per non disturbare si potrebbe chiedere a Savoini se ha notizie da Mosca -