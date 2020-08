Navalny, la Russia replica a Merkel: nessuna inchiesta, non ci sono prove di avvelenamento (Di martedì 25 agosto 2020) Non ci sono ancora, per Mosca, prove sufficienti per poter dire che Aleksei Navalny sia stato avvelenato, come hanno confermato, invece, ieri i medici tedeschi che da sabato hanno in cura l’oppositore russo. Il direttore dell’ufficio di medicina legale, Sergei Shigeyev, ha affermato che è “prematuro” trarre conclusioni senza aver prima identificato la sostanza precisa che ha fatto entrare Navalny in coma. I medici dell’ospedale Charité di Berlino hanno concluso che si tratta di una sostanza della famiglia degli inibitori della colinesterasi ma hanno precisato di non poter ancora dire di cosa si tratti effettivamente. “La colinesterasi varia in modo significativo nei diversi individui, in modo particolare a seconda di alcune malattie croniche. Al momento possiamo solo ... Leggi su secoloditalia

amnestyitalia : #Russia Quanto accaduto a #Navalny è simile a casi che hanno visto coinvolte altre persone critiche verso l’operato… - davidealgebris : Conte non solo sta zitto su Bielorussia e Navalny. Va ben oltre nel leccare i piedi a Putin Insignisce del titol… - Agenzia_Ansa : Il Cremlino respinge le accuse di avvelenamento dell'attivista russo Alexei Navalny, ricoverato a Berlino. #ANSA… - Massimi47715989 : Il Cremlino respinge le accuse su Navalny, sono vuoto rumore - Mondo - ANSA - comparealfio : RT @davidealgebris: Conte non solo sta zitto su Bielorussia e Navalny. Va ben oltre nel leccare i piedi a Putin Insignisce del titolo on… -