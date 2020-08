Napoli, secondo giorno a Castel di Sangro: il report dell’allenamento (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutosecondo giorno di allenamento per il Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri lavoreranno nel ritiro abruzzese fino al 4 settembre per preparare la nuova stagione 2020/21. Al mattino la squadra ha iniziato la sessione allo Stadio Patini con lavoro di mobilità e rinforzo addominale. Di seguito esercitazioni di passaggi. Successivamente , sul campo B, il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico diviso per reparti e partita a campo ridotto. Chiusura con lavoro aerobico e allunghi. Allenamento personalizzato per Mario Rui. Nel pomeriggio la seconda sessione di allenamento. L'articolo Napoli, secondo giorno a Castel di Sangro: il report dell’allenamento ... Leggi su anteprima24

