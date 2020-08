Napoli, Gennaro Gattuso lavora alla trasformazione tattica della squadra (Di martedì 25 agosto 2020) Incuriosisce non poco la prospettiva di un nuovo modulo per il Napoli in vista della prossima stagione. Di questa possibilità si parla con insistenza negli ultimi giorni, ipotesi che anche La Gazzetta dello Sport in edicola sembra avallare. “L’indicazione più intrigante si è avuta dopo una decina di minuti, quando Mertens si è sistemato alle spalle di Osimhen a completare il tridente con Ciciretti e Younes. Sul piano tattico la novità è stata rilevante. Gattuso è partito subito con l’idea del 4-2-3-1, ovvero con quel modulo che gli consentirebbe di non mettere in competizione i due. I movimenti hanno funzionato e miglioreranno con il passar dei giorni. La linea del tridente alle spalle di Osimhen comprenderebbe Zielinski a destra che, ... Leggi su calciomercato.napoli

Incuriosisce non poco la prospettiva di un nuovo modulo per il Napoli in vista della prossima stagione. Di questa possibilità si parla con insistenza negli ultimi giorni, ipotesi che anche La Gazzetta ...

Napoli, Gattuso firma la rivoluzione con Osimhen e Mertens

Il nuovo Napoli nasce nel ritiro di Castel di Sangro. Nella giornata di ieri il club si è allenato e ha svolto una partitella in famiglia, dalla quale sono emerse interessanti soluzioni. Come riporta ...

