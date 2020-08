Napoli, Gattuso fissa l’obiettivo: “Arrivare tra le prime quattro” (Di martedì 25 agosto 2020) Il Napoli è pronto a ripartire dopo una stagione in cui è riuscito comunque ad alzare la Coppa Italia. La squadra di Gattuso ha fatto vedere sprazzi di bel gioco e il gruppo sembra seguire eccome Gennaro Gattuso.PARLA Gattusocaption id="attachment 984261" align="alignnone" width="300" Gattuso (getty images)/captionProprio lo stesso allenatore azzurro ha parlato di quella che sarà la prossima stagione: "In questo momento siamo una squadra forte. Siamo soddisfatti dei calciatori che abbiamo, abbiamo dei giovani che sono tra i migliori in Europa. Io sono contento, poi ci sono le problematiche della società. Si è perso tanto, e non entrano i tifosi. Io sento la società, ma alleno e sono contento. Poi se partirà qualcuno, vedremo. Per ora parliamo di chi ... Leggi su itasportpress

