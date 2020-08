Napoli, Gattuso: “Dobbiamo migliorare e non ci faremo trovare impreparati” (Di martedì 25 agosto 2020) “Sono rimasto sorpreso dalle strutture e dalla disponibilità trovata. Abbiamo tre campi e siamo molto soddisfatti, è facile fare calcio così. Sono soddisfatto della squadra che alleno. Alleno alcuni dei giovani più forti d’Europa, non mi preoccupo del mercato. È normale che il club abbia perso tanto, senza i tifosi e senza l’accesso in Champions League. Io penso ad allenare, è la cosa che so fare meglio. Se poi partirà qualcuno vedremo“. Queste le parole di Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, che ha iniziato nella giornata di lunedì il raduno a Castel Volturno. “Se sento maggiore responsabilità? La responsabilità è uguale, ci sono nato – ha proseguito l’allenatore azzurro in conferenza stampa – Quando si allena il ... Leggi su sportface

