"Musumeci denuncia una tragedia". Mughini suona la sveglia al governo: i migranti a Lampedusa? "Stanno peggio degli animali" | Guarda (Di martedì 25 agosto 2020) Continua il braccio di ferro sui migranti tra il governo guidato da Giuseppe Conte e la Regione Sicilia di Nello Musumeci. Quest'ultimo non fa passi indietro sull'ordinanza che prevede lo sgombero degli hotspot e dei centri di accoglienza: se ne discute a Stasera Italia su Rete 4, dove Veronica Gentili si avvale del parere di Giampiero Mughini. "Le immagini mostrano che in un luogo della Repubblica italiana che si chiama Lampedusa - ha dichiarato il noto opinionista - vengono accolti migranti che arrivano a fiotti e che Stanno nelle condizioni che tutti abbiamo visto. Stanno per terra, a modo degli animali, con la differenza che i miei cani Stanno molto meglio di loro. Quindi ...

