Musica come terapia, per la mente e per l’anima: ecco quali sono i suoi benefici (Di martedì 25 agosto 2020) Immagina cosa sarebbe il mondo senza la Musica, o peggio ancora senza alcun suono. Alcune persone sanno bene cosa si prova. Certo, si può vivere in ogni caso, ma qualcosa di importante ci mancherebbe senz’altro. La Musica ha un particolare potere: sai bene, ad esempio, che essa è in grado di suscitare forti emozioni. Gli stadi e i teatri sono spesso gremiti di gente adorante che non vuole altro che “sentire”, nel senso che è lì appositamente per percepire ciò che la melodie degli strumenti e delle voci possono infondere nell’anima e nel cuore dell’uomo. Oltre questa opinabile capacità, la Musica è stata utilizzata per anni (e lo è ancora oggi) come strumento terapeutico per guarire ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CarloCalenda : Ogni possibilità di ripartenza ha la cultura come minimo comune denominatore. Cultura è scuola, cinema, musei, musi… - ful_magazine : In tanti stavate aspettando la riapertura della #mostra dedicata a #KurtCobain a #PalazzoMediciRiccardi #Firenze. ??… - bbbbaires : Bella musica, bella voce, bei testi, bella ragazza (?), ma non lo ascolto assiduamente. Un po’ come Ariana Grande,… - KobeNewz : RT @CarloCalenda: Ogni possibilità di ripartenza ha la cultura come minimo comune denominatore. Cultura è scuola, cinema, musei, musica, te… - CorriereCitta : Musica come terapia, per la mente e per l’anima: ecco quali sono i suoi benefici -

Ultime Notizie dalla rete : Musica come Niccolò Fabi, Risorgimarche: la musica come espressione di empatia e solidarietà Music Attitude Audi Q3 Sportback: i segreti del suo successo | Recensione e Video

La prova dell’Audi Q3 Sportback: SUV coupé intrigante dalla personalità spiccata. Un look più dinamico che però non compromette l’abitabilità interna. Tecnologia e sicurezza al top. La sorpresa? É anc ...

BARBARA HEPWORTH, CHI È/ Diceva: “Voglio essere trattata come uno scultore”

Sono svariati gli aneddoti pubblicati sul web in queste ore e riguardanti l’artista e scultrice Barbara Hepworth. Tra i tanti ve ne è senza dubbio uno interessante riportato dai colleghi de IlPost.it, ...

La prova dell’Audi Q3 Sportback: SUV coupé intrigante dalla personalità spiccata. Un look più dinamico che però non compromette l’abitabilità interna. Tecnologia e sicurezza al top. La sorpresa? É anc ...Sono svariati gli aneddoti pubblicati sul web in queste ore e riguardanti l’artista e scultrice Barbara Hepworth. Tra i tanti ve ne è senza dubbio uno interessante riportato dai colleghi de IlPost.it, ...