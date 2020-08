Music Awards 2020: il cast (Di martedì 25 agosto 2020) Achille Lauro Il cast per la prossima edizione dei Music Awards, in diretta dall’Arena di Verona mercoledì 2 e sabato 5 settembre 2020, è al completo. Nel corso delle due serate, condotte da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, saranno 50 gli artisti a salire sul palco. Per via dell’Emergenza Coronavirus, che sta continuando a segnare la nostra quotidianità, per la prima volta nella storia della manifestazione Musicale non saranno gli artisti a essere premiati, bensì saranno loro a dedicare simbolicamente la propria presenza e le esibizioni ai lavoratori dello spettacolo, fortemente provati dalla pandemia.. Seat Nella prima serata, in programma mercoledì 2 settembre, saliranno sul palco Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, ... Leggi su davidemaggio

NekOfficial : Da Verona riaccendiamo la musica! Il 5 settembre ci sarò anche io sul palco dei @SMAufficiale in diretta dall’Arena… - ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni sarà presente ai Seat Music Awards 2020 il 2 settembre in diretta in prima serata su Rai 1 dall'Ar… - elisatoffoli : Ci sarò anch'io ai Seat Music Awards 2020!!!?????????? #SeatMusicAwards20 @SMAufficiale - robertadanesi93 : RT @IlVoloversInter: Da @tvsorrisi del 25 agosto 2020, SEAT MUSIC AWARDS: i cantanti e gli ospiti. @ilvolo Grazie mille per l'avviso a @mo… - CaterinaCabrel1 : RT @erikasounds: Il 5 SETTEMBRE MIKA SARÀ AI SEAT MUSIC AWARDS ALL’ ARENA DI VERONAAAAA -