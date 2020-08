Movimento Disabili Avellino, Sara Anastasia nuova coordinatrice provinciale (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Movimento Italiano Disabili sulla nomina della nuova coordinatrice provinciale irpina. Di seguito il testo: “Il Coordinatore Campania del Mid Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito da il benvenuto alla Neo-coordinatrice provinciale di Avellino del Mid Sara Anastasia che da oggi avrà il compito e la responsabilità oltre che l’onere di guidare il Coordinamento provinciale di Avellino. Tante Saranno a mio avviso le iniziative che abbiamo già in cantiere e le opportunità ... Leggi su anteprima24

