Morto Stalin, se ne fa un altro: il film fu bandito in Russia, ecco perché (Di martedì 25 agosto 2020) Morto Stalin, se ne fa un altro fu bandito in Russia due giorni prima della sua uscita nelle sale cinematografiche a causa dei suoi contenuti dissacranti. Morto Stalin, se ne fa un altro fu bandito in Russia il 23 gennaio 2018, due giorni prima della sua uscita nelle sale cinematografiche di tutto il paese. Il ministero della Cultura russo dichiarò: "Il certificato di distribuzione del film è stato ritirato". Un membro del comitato consultivo del Ministero della Cultura avrebbe dichiarato: "Il film dissacra i nostri simboli storici - l'inno sovietico, gli ordini e le medaglie, e il maresciallo Zhukov è ritratto come un completo idiota, non possiamo accettarlo, va ... Leggi su movieplayer

