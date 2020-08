Morcone, annunciata interruzione idrica per lavori di manutenzione (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Gesesa ha comunicato che mercoledì 26 agosto dalle ore 9 alle ore 12 il servizio idrico a Morcone sarà interrotto per lavori di manutenzione sulla rete in via Achielle Sannia. Ad essere interessate dal disservizio saranno le traverse limitrofe e piazza San Marco. “Ci scusiamo per i disagi arrecati alle utenze, e ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo h24 il numero verde 800 51 17 17, gratuito sia da telefono fisso che da cellulare”, si legge nella nota di Gesesa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

