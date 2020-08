Monza, Antonino Barillà è ufficialmente un nuovo giocatore. Il comunicato (Di martedì 25 agosto 2020) Il Monza ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale che Antonino Barillà è un nuovo giocatore del club neo promosso in Serie B Antonino Barillà è un nuovo giocatore del Monza. Il club neo promosso in Serie B ha annunciato il suo arrivo attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito. Ecco le parole di benvenuto nella squadra allenata da Cristian Brocchi: «Sesto rinforzo estivo per il Monza: dal Parma arriva a titolo definitivo Antonino Barillà, che ha firmato un contratto fino al 30/6/22. Un giocatore di grande esperienza, con 95 presenze in serie A, 26 nell’ultimo campionato in Emilia ... Leggi su calcionews24

