Montagna: uomo cade e muore mentre cerca funghi in provincia di Sondrio (Di martedì 25 agosto 2020) Milano, 25 ago. (Adnkronos) - Incidente mortale sulle montagne sopra Tirano, in provincia di Sondrio, dove un uomo è morto in seguito ad una caduta mentre probabilmente era in zona in cerca di funghi. L'incidente è avvenuto in località Piano del Pereto sulla strada per Trivigno intorno alle 16.20, rende noto l'Areu l'azienda regionale emergenza urgenza. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo le cui generalità non sono note al momento. Oltre all'ambulanza e all'elisoccorso, sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Leggi su iltempo

Milano, 25 ago. (Adnkronos) - Incidente mortale sulle montagne sopra Tirano, in provincia di Sondrio, dove un uomo è morto in seguito ad una caduta mentre probabilmente era in zona in cerca di funghi.

Tragica caduta sul sentiero: escursionista milanese muore in Val d'Aosta

Milano, 25 agosto 2020 - Escursionista milanese muore in montagna. Marco Colombo, 68 anni, stava camminando in compagnia della moglie lungo un sentiero a Gressoney-Saint-Jean, in Val d'Aosta, a quando ...

