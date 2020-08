Moderate perdite a Wall Street (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – Si muove in frazionale ribasso Wall Street, a causa di realizzi doo i record di ieri. Il Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,47%, mentre è incolore l’S&P-500, che continua la seduta a 3.435 punti, sui livelli della vigilia. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,39%); pressoché invariato l’S&P 100 (+0,15%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti telecomunicazioni (+0,61%), sanitario (+0,60%) e beni di consumo secondari (+0,43%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti energia (-1,69%), utilities (-0,91%) e materiali (-0,58%). Tra i protagonisti del Dow Jones, Microsoft (+0,82%) e United Health (+0,68%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Exxon Mobil, che prosegue le contrattazioni a -3,33%. Tonfo di Boeing, che mostra una ... Leggi su quifinanza

