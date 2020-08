MK11 Aftermath: Disponibile il nuovo skin pack Klassic Femme Fatale (Di martedì 25 agosto 2020) Warner Bros. Games e NetherRealm Studios hanno reso oggi Disponibile il secondo di tre pacchetti di skin per i personaggi di Mortal Kombat 11: Aftermath: da oggi è possibile accedere allo skin pack “Klassic Femme Fatale”per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One X, Xbox One, PC e Stadia e ottenere skin ispirate a Mortal Kombat 3 per Kitana, presentata nel suo distintivo colore blu come “Kitana, l’unica sopravvissuta”; Jade, nel suo iconico abito verde come “Jade, guida del Regno Esterno”; Skarlet, nel suo rosso inconfondibile come “Skarlet sangue antico”. Il pacchetto di skin Klassic Femme Fatale ... Leggi su gamerbrain

