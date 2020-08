“Mistero buffo” censurato in Umbria: offende la religione cattolica (Di martedì 25 agosto 2020) Il grammelot di Dario Fo, nell’allestimento di Matthias Martelli «Il primo miracolo di Gesù bambino», non va in scena al festival «Notti in Massa» a Massa Martana Leggi su lastampa

UmbriaVivo : Dario Fo, Massa Martana e un Mistero Buffo: fu vera censura? - Fily1982 : RT @UAAR_it: Non rispetta il pubblico di fede cattolica, il Comune di Massa Martana (PG) censura 'Mistero buffo'. Tra le motivazioni del #… - Helliot_Spencer : L'amministrazione cittadina di Massa Martana, Umbria, vieta la rappresentazione teatrale di Mistero Buffo in quanto… - joevinegar : RT @UAAR_it: Non rispetta il pubblico di fede cattolica, il Comune di Massa Martana (PG) censura 'Mistero buffo'. Tra le motivazioni del #… - MaxPaparatti : RT @UAAR_it: Non rispetta il pubblico di fede cattolica, il Comune di Massa Martana (PG) censura 'Mistero buffo'. Tra le motivazioni del #… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mistero buffo”