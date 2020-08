Miozzo (Cts): “Epidemia di nuovo fuori controllo, i giovani stiano attenti (Di martedì 25 agosto 2020) Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico sostiene che le troppe libertà concesse in estate siano alla base del nuovo boom. “La crescita della curva è il colpo di coda di comportamenti scorretti dei vacanzieri, ma se continua a salire dobbiamo cominciare a preoccuparci”, dichiara Miozzo. Agostino Miozzo prova a riportare tutti sull’attenti. Il coordinatore del … L'articolo Miozzo (Cts): “Epidemia di nuovo fuori controllo, i giovani stiano attenti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Miozzo Cts Coronavirus, Miozzo (CTS): “Epidemia fuori controllo, ma far ripartire la scuola è un imperativo sociale e politico” Orizzonte Scuola Scuola, dal Governo nessuna deroga al distanziamento sui bus e obbligo di mascherina

«Nessuna deroga al metro, anche con obbligo di mascherina». Restano fermi gli attuali criteri di distanziamento all'interno dei mezzi di trasporto: il Comitato tecnico scientifico ha bocciato la richi ...

Coronavirus, Miozzo (Cts): farsi il tampone al primo raffreddore

Roma, 25 ago. (askanews) - "Io voglio lanciare un appello a tutti i giovani di rientro dalle ferie: non sottovalutate alcun sintomo, fatevi controllare anche al primo raffreddore, ricordatevi dove sie ...

