Ministero della Difesa: concorso per 2200 assunzioni (Di martedì 25 agosto 2020) Nuovo arruolamento 2021. Per partecipare basta la Licenza Media. Il Ministero della Difesa ha indetto un bando di reclutamento per l’assunzione di 2200 volontari presso la Marina Militare per l’anno 2021, che saranno così suddivisi: 1.400 per il Corpo equipaggi militari marittimi e 800 per il Corpo delle capitanerie di porto. I requisiti per la partecipazione al reclutamento sono: diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore); cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; aver tenuto condotta incensurabile; non essere stati condannati per delitti non colposi; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; avere idoneita’ ... Leggi su ildenaro

