Mille commensali, poche mascherine. Le norme anti-Covid non valgono per la Festa dell’Unità? (Di martedì 25 agosto 2020) San Giovanni in Persiceto, 25 ago – In un’Italia dove a causa delle restrizioni anti Covid-19 molti ristoranti chiudono, dove sono state annullate praticamente tutte le tradizionali sagre in centinaia di borghi, perché a San Giovanni in Persiceto sembrano vigere regole diverse? Dopo aver visto l’immagine della Festa dell’Unità organizzata nel Comune in provincia di Bologna, la domanda sorge spontanea. Centinaia di persone che affollano panche e tavoli, senza mascherine, con più di un dubbio sull’effettivo distanziamento e sul fatto che gli individui a contatto siano effettivamente “congiunti”. Per il Pd, che ha fatto della rigida osservanza alle regole di contenimento del virus una bandiera politica e i cui esponenti di spicco spesso si ... Leggi su ilprimatonazionale

