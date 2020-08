Milik fa sapere alla Roma che è pronto a discutere su un quinquennale da 5 milioni (Di martedì 25 agosto 2020) Milik vuole la Juventus, ha anche già un accordo con i bianconeri, ma ormai ha capito che la strada che lo avrebbe dovuto portare a Torino non è per niente agevole, anzi, è tutta in salita. E dunque pensa ad un piano B. Il Corriere dello Sport scrive che il polacco ha comunicato alla Roma di essere pronto a discutere di un passaggio in giallorosso. Ovviamente su basi ben precise. “Milik si è promesso alla Juventus, in epoca non sospetta, poi ha capito che forse la strada per Torino è diventata piena di insidie ed ha fatto sapere alla Roma, che potrebbe ritrovarsi senza Dzeko, di essere pronto a discutere, per un quinquennale da ... Leggi su ilnapolista

Continua ad essere rovente la situazione del calciomercato in casa Napoli, con diverse situazioni che dovranno essere definite nel corso delle prossime settimane. Questo il quadro riportato da Alfredo ...

Il Napoli non si è strappato e non si strapperà i capelli quando ha saputo che Gabriel firmerà per l’Arsenal, l’aveva messo in preventivo. Le priorità sono le cessioni di Koulibaly, Allan, Ghoulam e M ...

