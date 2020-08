Milano, violenza sessuale di gruppo su una donna svenuta al parco delle Cave: arrestati tre uomini (Di martedì 25 agosto 2020) Era arrivata al parco delle Cave di Milano con un 60enne, suo conoscente. Poi dopo essere svenuta a causa dell’alcol, è stata abusata dal suo stesso accompagnatore e da altri due. Tre uomini sono stati arrestati dalla polizia per violenza sessuale su una donna di 54 anni. Si tratta di un italiano di 60 anni, un moldavo di 43 anni e un ucraino di 44 anni. Il fatto è avvenuto lunedì pomeriggio, in pieno giorno, attorno alle 18,30. A chiamare i soccorsi un 49enne che, mentre passeggiava, si è trovato davanti la scena: la vittima svenuta su una panchina, con la gonna sollevata, e tre uomini sopra di lei che la palpeggiavano. L’uomo ha tentato di ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : ?? Tre minorenni stranieri, ospiti (a nostre spese) di un centro di Milano e in vacanza (a nostre spese) a Lignano p… - Silvana22948848 : RT @Pinobrigantedel: Milano, violenza sessuale nel parco in pieno giorno: in tre si accaniscono su donna svenuta - st_75 : @PierMaran @Anna_Scavuzzo dopo gli ZINGARI ai giardini di baggio ora la violenza al @parcodellecave .Cosa mi devo a… - v_napoletano : RT @Pinobrigantedel: Milano, violenza sessuale nel parco in pieno giorno: in tre si accaniscono su donna svenuta - repubblica : Milano, violenza sessuale al parco delle Cave su una donna svenuta: tre arresti -