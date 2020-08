Milano, De Cesaris (Italia Viva) a TPI: “Nessuna alleanza con Forza Italia, ma puntiamo al voto moderato” (Di martedì 25 agosto 2020) Le convergenze che Forza Italia e Italia Viva hanno trovato su alcuni candidati comuni alle imminenti amministrative sono un fatto episodico o “un laboratorio di nuove prospettive, alleanze e strategie”, come scrive anche Il Giornale, notoriamente vicino alle posizioni forziste? C’è una evidente valenza anche simbolica nei due casi assurti all’onore delle cronache: Pomigliano D’Arco, in provincia di Napoli, è il Paese di Luigi Di Maio, il quale sarebbe quindi doppiamente toccato da un’eventuale affermazione di Gianluca Del Mastro. L’altro è Corsico, in provincia di Milano, dove il PD è determinato a riconquistare una sua storica roccaforte, sfuggita per la prima volta nel dopoguerra con le elezioni ... Leggi su tpi

