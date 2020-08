Milano: Bolognini (Lega), 'castrazione chimica per stupratori parco delle Cave' (Di martedì 25 agosto 2020) Milano, 25 ago. (Adnkronos) - "La violenza sessuale nei confronti di una donna di 54 anni all'interno del parco delle Cave da parte di tre uomini è un fatto gravissimo e di inaudita barbarie. Esprimo solidarietà alla vittima, la cui vita sarà per sempre segnata da questo gesto barbaro. Auspico che i tre delinquenti scontino il massimo della pena, senza sconti né benefici". Lo dichiara il commissario provinciale della Lega Salvini Premier, Stefano Bolognini. "Non possiamo sottovalutare la situazione a Milano, perché questo è l'ennesimo gesto di violenza nei parchi della città, dove serve maggior sicurezza e vigilanza in particolare da parte della Polizia Locale. Invece dei monopattini, chiederemo al Sindaco di ... Leggi su iltempo

