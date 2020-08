Milan, vicinissimo il rinnovo di Ibrahimovic: già domani prevista la firma e l’annuncio (Di martedì 25 agosto 2020) Scatto decisivo del Milan nella trattativa per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, dopo lo stallo dei giorni scorsi pare che il club rossonero abbia trovato la chiave giusta per convincere lo svedese a firmare. Foto Getty / Alessandro SabattiniNel pomeriggio di oggi, secondo quanto riferito da Gianlucadimarzio.com, Gazidis e Maldini hanno fatto recapitare una nuova offerta a Raiola, abbassando i bonus a presenze e aumentando la parte fissa dell’ingaggio. Una mossa che pare abbia fatto centro, visto che Ibrahimovic già domani potrebbe firmare il contratto, a cui seguirà poi l’annuncio ufficiale.L'articolo Milan, vicinissimo il rinnovo di Ibrahimovic: già ... Leggi su sportfair

Nonostante la frenata dei giorni scorsi, la trattativa per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan prosegue con grande ottimismo. Dopo le parole di Paolo Maldini, pronunciate davanti ai giornali ...ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – La fumata bianca è più vicina che mai. Nonostante l’ottimismo da entrambe le parti in causa, tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic ha regnato una situazione di stallo per di ...