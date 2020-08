Milan, Ibrahimovic sempre più vicino al rinnovo: i dettagli (Di martedì 25 agosto 2020) Importanti passi in avanti per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Le parti si sono avvicinate notevolmente e già entro 24 ore potrebbe arrivare la fumata bianca. I rossoneri hanno alzato l’offerta allo svedese, andando leggermente oltre i 6 milioni di euro. Inoltre, la proposta è stata rimodulata, abbassando i bonus e alzando invece la parte fissa. Ibra e il Milan avanti insieme. Calciomercato, Pereyra torna in Italia. Il Genoa fa sul serio, alternativa al Bologna e proposta alla SampL'articolo Milan, Ibrahimovic sempre più vicino al rinnovo: i dettagli CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

AntoVitiello : Il #Milan lavora su 3 fronti, con la priorità al rinnovo di #Ibrahimovic (ancora oggi telefonate con Raiola). #Diaz… - AntoVitiello : #Ibrahimovic e il #Milan molto più vicini, dopodiché dovrebbero sbloccarsi anche le altre operazioni di mercato. Settimana calda. - SkySport : Milan-Ibrahimovic, rinnovo a un passo: la firma già domani? - IleniaRagozzino : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic e il #Milan molto più vicini, dopodiché dovrebbero sbloccarsi anche le altre operazioni di mercato. Settiman… - Angelo_Z93 : RT @sa_cantone: Raduno o non raduno la sostanza non cambia: #Ibrahimovic torna a casa ?? E ora sblocchiamo sto mercato. #calciomercato #Se… -