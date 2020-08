Milan, Gazidis: “Guardiamo con ottimismo alla nuova stagione. Ibrahimovic? Vogliamo continuare con lui” (Di martedì 25 agosto 2020) “Siamo felici di essere qui, pronti per una nuova stagione. Il Covid-19 è stato una grande sfida ed è importante ritornare alla normalità, ma lo dobbiamo fare con responsabilità e con sicurezza per i nostri fan e per la società in generale. Speriamo di tornare a giocare con il pubblico sugli spalti, ma solo quando sarà possibile. Ci mancano i nostri fan e Vogliamo che siano parte della squadra, ma in sicurezza”. Queste le parole dell’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis nel presentare la stagione 2020/2021. “Abbiamo una squadra giovane che sta crescendo. L’importante è la continuità, dobbiamo continuare a crescere in un ambiente favorevole – ha ... Leggi su sportface

AntoVitiello : Programma raduno #Milan: - Lunedì 24 test Covid - Martedì 25 primo allenamento (non sul campo esterno) e incontro l… - ruiu19 : E come hanno fatto Inter, Napoli, Lazio e Roma a incrementare i rispettivi fatturati del 60/70% in dieci anni con g… - Robimente : #Gazidis ci chiede di credere nel gruppo, nella squadra e nella società...di rimanere uniti e di avere pazienza per… - Direttroll : Però #Elliott un corso di italiano al #Cepu per #Gazidis potrebbe anche pagarglielo.. #Milan #Maldini - zazoomblog : Milan: alle ore 13 conferenza di Maldini Massara e Gazidis - #Milan: #conferenza #Maldini #Massara -