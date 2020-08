Milan Bakayoko, ci siamo: manca l’accordo con il Chelsea (Di martedì 25 agosto 2020) Milan Bakayoko, ci siamo: manca l’accordo con il Chelsea, si continua a discutere sul prestito con obbligo o diritto Il Milan continua a trattare con il Chelsea per Bakayoko. Il giocatore vuole tornare in rossonero, ma manca ancora l’accordo con la società londinese, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport. Il nodo cruciale resta sulla formula del prestito: la richiesta dei blues è di prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni di euro, cifra ritenuta alta dai rossoneri. Ad ogni modo si tratta, anche perché la volontà del calciatore è quella di tornare in Italia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AntoVitiello : #Bakayoko, altra giornata di aggiornamenti tra #Chelsea e #Milan per chiudere in tempi brevi. Parti molto vicine pe… - AntoVitiello : #Bakayoko si avvicina al #Milan. La trattativa cambia formula: prestito oneroso con diritto di riscatto e non più a… - DiMarzio : Passi avanti nella trattativa #Bakayoko-#Milan, i dettagli - supersonico1986 : Bakayoko è vicinissimo al Milan da febbraio. - sportli26181512 : CorSera - Bakayoko-Milan, il Chelsea apre al prestito con diritto di riscatto: Il Milan e Bakayoko hanno già trovat… -