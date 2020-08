Mihajlovic positivo al Covid-19, la moglie: “Siamo tutti peccatori” (Di martedì 25 agosto 2020) Ha destato molto clamore e preoccupazione la notizia della recente positività al coronavirus di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna, dopo essersi sottoposto al tampone al rientro dalle vacanze in Sardegna, si è ritrovato alle prese col Covid-19. Dopo aver combattuto e vinto la battaglia contro la leucemia, in tanti sono rimasti sorpresi da quella che è stata definita come una "leggerezza" da parte del serbo in un momento così delicato della sua vita. A voler dire la sua, e rispondere anche alle tante critiche, è stata la moglie Arianna, attraverso un messaggio sui social.Mihajlovic, la moglie: "Siamo tutti peccatori"caption id="attachment 1011985" align="alignnone" width="531" Mihajlovic (instagram Arianna Rapaccioni ... Leggi su itasportpress

