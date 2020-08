Mihajlovic positivo al Coronavirus, le parole del medico: “il suo sistema immunitario non è ancora al 100%” (Di martedì 25 agosto 2020) Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al Coronavirus dopo la sua recente vacanza in Sardegna con la famiglia. Le figlie e la moglie dell’allenatore serbo sono risultate negative, ma il tecnico del Bologna è costretto all’isolamento in attesa del secondo tampone. In tanti si sono allarmati per la situazione di Mihajlovic, fortunatamente asintomatico e proprio sul caso del tecnico serbo è intervenuto il medico Cavo, direttore del reparto di Ematologia al Sant’Orsola, che ha seguito l’allenatore del Bologna nella sua lotta contro la Leucemia. Gabriele Maltinti/Getty Images“Sinisa è l’emblema di come, a prescindere dallo stile di vita, le regole vadano rispettate. Ora vedremo l’esito del secondo tampone, il fatto che sia ... Leggi su sportfair

