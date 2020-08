Mihajlovic positivo al Coronavirus: era con Ibrahimovic e a cena al Billionaire (Di martedì 25 agosto 2020) Mihajlovic positivo al Coronavirus. Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al Coronavirus dopo che si era sottoposto al test del tampone di rientro dalla Sardegna. In vacanza in Costa Smeralda, fra personaggi dello spettacolo e sportivi, è stato a contatto anche con Zlatan Ibrahimovic. Il 9 agosto era a cena con sua moglie al Billionaire dove poi sono risultati positivi al Covid-19 ben 11 dipendenti. Il comunicato del Bologna che in una nota ha reso nota la positività al Covid-19 di Sinisa Mihajlovic, ha scosso il mondo del calcio. Il tecnico del Bologna infatti, da luglio 2019, sta combattendo la sua personalissima battaglia contro la leucemia. Sia pure da asintomatico, l’infezione al virus ... Leggi su limemagazine.eu

