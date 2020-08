Mihajlovic, la moglie lo difende: “Astenetevi dal giudicare, siamo tutti peccatori” (Di martedì 25 agosto 2020) L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al coronavirus dopo essersi sottoposto al tampone al rientro a Bologna dalle vacanze in Sardegna. Nelle ultime ore sui social sono circolate foto del tecnico al Billionaire e in un campo da calcetto in compagnia di altri personaggi come Briatore e Bonolis. A spazzare le (poche) critiche ci ha pensato la moglie di Mihajlovic, Arianna Rapaccioni su instagram: “Astenetevi dal giudicare perché siamo tutti peccatori”. In allegato una foto della coppia sorridente. Forza Sinisa. FOTO Visualizza questo post su Instagram ❤️ Astenetevi dal giudicare perché siamo tutti peccatori ... Leggi su sportface

