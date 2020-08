Miguel Bosé bloccato da Twitter: ‘Sono stato punito, sono stato un cattivo ragazzo’ (Di martedì 25 agosto 2020) Il video in cui il cantante Miguel Bosé incitava su Twitter le persone a scendere in piazza a Madrid per protestare contro l’uso della mascherina anti Covid19 ha fatto molto discutere, talmente tanto che Twitter ha deciso di congelare/bloccare il suo profilo per una settimana. La conferma arriva dallo stesso Bosé in un altro video su Instagram “sono stato punito, sono stato un cattivo ragazzo” ha esordito Miguel Bosé’ che però ci tiene a sottolineare che non nega l’esistenza del virus “Il virus esiste e ha ucciso molte persone” continua nel video, ma ritiene che le mascherine non debbano essere indossate da ... Leggi su tvzap.kataweb

