Miguel Bosé bloccato da Twitter: «Diffonde fake news sul coronavirus» (Di martedì 25 agosto 2020) Per ora il blocco assegnato da Twitter a Miguel Bosé è di una settimana, riporta il sito spagnolo T13. La colpa del cantante e attore spagnolo 64 enne, che sulla piattaforma social vanta 3,1 milioni di followers (tra cui vip come Antonio Banderas)? Diffondere fake news riguardanti il Covid-19, fondamentalmente rientrando nel negazionismo e invitando un giorno sì e un giorno no a dissociarsi dall’uso obbligatorio delle mascherine. Leggi su vanityfair

