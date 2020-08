Migranti, Sicilia: Musumeci, ministero sta svuotando hotspot Pozzallo, alzare la voce serve (Di martedì 25 agosto 2020) Alle 11 arriverà il team della Regione per esaminare l'idoneità dei locali. I ricorsi notificati a mezzo stampa non producono effetti. Ma alzare la voce, a tutela della salute pubblica, evidentemente si, afferma il governatore Leggi su firenzepost

LegaSalvini : SICILIA, TUTTI I MIGRANTI VIA ENTRO DOMANI. MUSUMECI SFIDA IL GOVERNO E L'EUROPA: IL TESTO DELL'ORDINANZA - LegaSalvini : ?? ULTIM'ORA - SICILIA AL COLLASSO MUSUMECI: 'STATO FUORILEGGE, SE NON CHIUDONO HOT-SPOT IMMIGRATI MI RIVOLGERO' AI… - gennaromigliore : Mentre la #Sicilia viene data in pasto ai partiti di destra, #Musumeci dà in pasto ai populisti il corpo dei migran… - ANTHILIA64 : RT @nelloscavo: #coronavirus, #Sicilia ultima per tamponi. Test solo al 6% della popolazione, meno della metà della media nazionale. Ma ha… - PATRIZIA953 : RT @immaginaweb: Dalla #Sicilia non uscirà nessun migrante perché gli hotspot che li ospitano, semplicemente, non chiuderanno. #Musumeci s… -