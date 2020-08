Migranti, si svuotano gli hotspot siciliani: “Alzare la voce funziona”, dice Musumeci (Di martedì 25 agosto 2020) L’ordinanza del governatore della Sicilia Nello Musumeci inizia a produrre i primi effetti: si è iniziato a svuotale l’hotspot di Pozzallo. L’ordinanza del governatore della Sicilia Nello Musumeci non ha smesso di ar discutere neppure per un secondo da ché è stata emessa. Musumeci aveva emanato un’ordinanza secondo la quale entro la mezzanotte del 24 … L'articolo Migranti, si svuotano gli hotspot siciliani: “Alzare la voce funziona”, dice Musumeci proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

valeria21602823 : - trevi_vito : RT @Guido44895392: Hai difeso il popolo Siciliano e protetto la sua salute ribellandoti ad un Regime che se ne frega dei siciliani! Il PD-C… - adrianobusolin : RT @Guido44895392: Hai difeso il popolo Siciliano e protetto la sua salute ribellandoti ad un Regime che se ne frega dei siciliani! Il PD-C… - ierogamos : @Musumeci_Staff Non ceda di un passo. Non si può ammassare tanta gente in uno spazio limitato, soprattutto ora con… - Carmela_oltre : RT @Miti_Vigliero: Ok, svuotano. Ma poi dove li mettono? Farà come il Trvx che svuotò e chiuse i ricoveri obbligando la gente a dormire e v… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti svuotano Migranti: Musumeci, arriva la task force e svuotano hotpsot - Ultima Ora Agenzia ANSA Migranti e coronavirus, Faraone denuncia Salvini e Musumeci per procurato allarme

Adesso c'è anche una denuncia in procura ad Agrigento ad infiammare le polemiche sui flussi di migranti in Sicilia e allarme Covid dopo l'ordinanza del governatore che ordinava la chiusura degli hospo ...

Migranti, è ancora scontro sull’ordinanza del governatore Musumeci

Lo scontro istituzionale tra Regione Sicilia e Governo resta alto, nonostante da qualche ora l’hotspot di Pozzallo nel ragusano si stia svuotando e 62 migranti positivi al Covid siano stati trasferiti ...

Adesso c'è anche una denuncia in procura ad Agrigento ad infiammare le polemiche sui flussi di migranti in Sicilia e allarme Covid dopo l'ordinanza del governatore che ordinava la chiusura degli hospo ...Lo scontro istituzionale tra Regione Sicilia e Governo resta alto, nonostante da qualche ora l’hotspot di Pozzallo nel ragusano si stia svuotando e 62 migranti positivi al Covid siano stati trasferiti ...