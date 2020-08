Migranti, Musumeci: “Si svuota hotspot Pozzallo, alzare la voce serve”. E a Lampedusa arriva l’esercito (Di martedì 25 agosto 2020) PALERMO – “Da stamattina, a quanto apprendo, si è iniziato a svuotare l’hotspot di Pozzallo, dove alle 11 arriverà il nostro team per esaminare l’idoneità dei locali. I ricorsi notificati a mezzo stampa non producono effetti. Ma alzare la voce, a tutela della salute pubblica, evidentemente sì. Vedremo se in qualche giorno si ristabilirà la legalità. Vi tengo aggiornati”. Lo scrive il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sulla sua pagina Facebook. Leggi su dire

borghi_claudio : Ma a Lampedusa si sbrigano o no a chiudere le #discoteche? ++ Migranti: Musumeci, altri 58 positivi a Lampedusa ++… - matteosalvinimi : Altri 58 positivi a Lampedusa. Vogliono mettere le mascherine ai nostri figli in classe, intanto fanno sbarcare mig… - Agenzia_Dire : #Migranti, il monito del parroco siciliano: “Chi gioisce per l’ordinanza di #Musumeci non venga a messa” - Bomba2H : RT @Storace: Ho intervistato Nello #Musumeci. Basta con l’indifferenza dello #Stato verso la #Sicilia, a partire dall’invasione dei #cland… - GiulianaDaniel2 : RT @VITAnonprofit: Se per Musumeci il migrante diventa untore -