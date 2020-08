Migranti, Musumeci: “Roma non ha sgomberato hot spot e centri, tra qualche ora ci rivolgeremo alla magistratura” (Di martedì 25 agosto 2020) PALERMO – “Il governo centrale, che ha avuto notificata la mia ordinanza non ha ritenuto di dovere dare disposizione alle forze dell’ordine per sgomberare i centri per migranti ma, al tempo stesso, nelle ultime 48 ore non ha impugnato il provvedimento: ci troviamo, quindi, davanti a una palese inosservanza e omissione. Fra qualche ora ci rivolgeremo alla magistratura”. Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel corso di una intervista a Sky Tg24. Leggi su dire

borghi_claudio : Ma a Lampedusa si sbrigano o no a chiudere le #discoteche? ++ Migranti: Musumeci, altri 58 positivi a Lampedusa ++… - matteosalvinimi : Altri 58 positivi a Lampedusa. Vogliono mettere le mascherine ai nostri figli in classe, intanto fanno sbarcare mig… - LegaSalvini : SICILIA, TUTTI I MIGRANTI VIA ENTRO DOMANI. MUSUMECI SFIDA IL GOVERNO E L'EUROPA: IL TESTO DELL'ORDINANZA - fawkes9_guy : RT @LegaSalvini: #MUSUMECI: '58 POSITIVI AL CORONAVIRUS A LAMPEDUSA'. #SALVINI: 'MASCHERINE A SCUOLA E CLANDESTINI INFETTI' - ParisiSonia : Emergenza migranti, Musumeci al governo: 'Tempo scaduto. Pronti a rivolgerci ai giudici' : -