Migranti, il parroco siciliano ai fedeli che gioiscono per l’ordinanza di Musumeci: “Non venite a messa. La vostra ipocrisia vi precede” (Di martedì 25 agosto 2020) “Non venite a messa, state perdendo tempo”, non ha usato mezze parole il giovane parroco di Floridia (Siracusa), Lorenzo Russo, che ha rivolto un durissimo messaggio a tutti quei fedeli che “gioiscono per l’ordinanza” del governatore siciliano, Nello Musumeci. La mano di un bimbo nero su quella di un adulto bianco: è l’immagine che accompagna il duro post di don Lorenzo, sul suo profilo Facebook, rivolto a chi guarda con favore al provvedimento del presidente della Regione. Un’ordine di sgomberare centri di accoglienza e hotspot che, come ha chiarito il Viminale, “non ha valore” perché l’immigrazione è materia di competenza statale. “Scrivo ai miei Parrocchiani ... Leggi su ilfattoquotidiano

