Migranti, il governo pronto a impugnare l'ordinanza del governatore Musumeci (Di martedì 25 agosto 2020) commenta Il governo sta esaminando tutti gli atti e si appresta ad impugnare l'ordinanza del presidente della Sicilia, Nello Musumeci, sui Migranti . E' quanto si apprende da fonti dell'esecutivo, ... Leggi su tgcom24.mediaset

“Invece di rispondere con atti concreti sull’emergenza immigrazione, il governo centrale trova la soluzione: creiamo campi di concentramento, che chiamano tendopoli in un deposito militare a Vizzini, ...La competenza esclusiva sui migranti è del ministro dell'Interno". Non la pensa così Musumeci, che intende far valere la sua ordinanza. "Il governo centrale, che ha avuto notificato il provvedimento - ...