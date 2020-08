Michele Misseri da settembre fuori dal carcere? L’ira della figlia (Di martedì 25 agosto 2020) Omicidio Sarah Scazzi, Michele Misseri potrebbe uscire dal carcere. La notizia è di queste ore. “Mio padre uscirà, ma solo lui può aver ucciso Sarah Scazzi”, è Il Fatto Quotidiano a raccogliere lo sfogo della figlia maggiore del contadino di Avetrana, convinta che sia stato lui ad uccidere la cuginetta e non la madre Cosima e la sorella Sabrina, condannate all’ergastolo per quel delitto. Michele Misseri da settembre potrà chiedere pene alternative al carcere “Bella giustizia! Non solo per mia madre e Sabrina che sono innocenti, ma soprattutto per Sarah. Solo la gente è stata soddisfatta, ha avuto i suoi colpevoli”, questo lo sfogo di Valentina ... Leggi su urbanpost

peppe844 : RT @fanpage: Avetrana, zio Michele Misseri potrebbe uscire dal carcere, la figlia: “Bella giustizia” - oden932 : RT @fanpage: Avetrana, zio Michele Misseri potrebbe uscire dal carcere, la figlia: “Bella giustizia” - fanpage : Avetrana, zio Michele Misseri potrebbe uscire dal carcere, la figlia: “Bella giustizia” - carlotta_rcr : Tutti ultrasessantenni con la faccia somigliante a quella di Michele Misseri chiaramente - paolettopalma : @armcopp Meno credibile di zio michele misseri -