METEO Italia: ESTATE kappaò dal weekend, in arrivo VIOLENTI TEMPORALI (Di martedì 25 agosto 2020) METEO SINO AL 31 AGOSTO 2020, ANALISI E PREVISIONE In attesa del guasto di fine mese, il METEO sull’Italia è migliorato, a parte residue condizioni d’instabilità all’estremo Sud e lungo la dorsale appenninica per via di un impulso frontale ormai traslato sui Balcani. L’anticiclone torna a spingere verso l’Italia, in espansione dall’Europa Sud-occidentale. Si apre così una fase di tempo più stabile e soleggiato, di nuovo tipicamente estivo. Le temperature sono in graduale risalita dopo essersi riportate un po’ ovunque prossime alle medie del periodo. Nella fase centrale della settimana l’anticiclone si consoliderà ulteriormente, apportando METEO di nuovo stabile ovunque, con ulteriore aumento delle temperature per ... Leggi su meteogiornale

CorriereQ : Meteo prossimi giorni: PIOGGE MONSONICHE verso Italia, ecco dove e quantità - tweetnewsit : La situazione sinottica sull'Europa Anticiclone di natura afro-azzorriana sull'oceano Atlantico e Mediterraneo con… - GazzettinoL : Previsioni meteo Italia Martedi 25 Agosto 2020 Oroscopo di oggi Martedi 25 Agosto 2020 VANGELO Queste erano le co… - GazzettinoL : Rugby di B: Lions Amaranto Livorno. La partita ‘storica’ del 15/4/18: una gara particolarissima per Masciullo, Mili… - VincentRusso01 : Ridicolo e falso servizio del #Tg1 sul meteo in Italia, non una parola sulla ultra-cementificazione delle nostre ci… -