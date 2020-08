“Messi vuole lasciare il Barcellona subito”: dall’Argentina la clamorosa indiscrezione. Futuro in Italia? (Di martedì 25 agosto 2020) Farà inevitabilmente parlare l’indiscrezione che, se confermata, avrebbe del clamoroso: secondo il portale argentino TycSport Lionel Messi sarebbe intenzionato a terminare il rapporto che lo lega al Barcellona da molti anni, dopo che il club catalano ha contribuito alla sua crescita sia dal punto di vista personale che professionale, sfruttando la clausola contrattuale stabilita da diverso tempo che permette al numero 10 di separarsi dal Barcellona. Messi has informed Barça that he wants to leave. He has asked them to refer to the clause in his contract which allows him to leave for free at the end of each season. tyc sports — barcacentre (@barcacentre) August 25, 2020 La stagione piuttosto deludente del Barça, culminata con la clamorosa eliminazione dalla Champions League per mano del ... Leggi su giornal

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Messi vuole andarsene subito: lo ha comunicato al Barcellona [TyC Sport] ?? - Gazzetta_it : Dall'Argentina: #Messi ha comunicato al Barça che vuole andarsene subito - FBiasin : #Messi ha comunicato al #Barcellona che vuole lasciare il club. Bene, io 5 euro ce li metto. - PierPastore : ANDIAMOCI A PRENDERE #MESSI ORA CHE SE NE VUOLE ANDARE E VUOLE RESCINDERE! (Seh magari, si scherza eh) @ADeLaurentiis @sscnapoli - westbrell : RT @marifcinter: Il Barcellona conferma di aver ricevuto una richiesta da parte di Messi di esercitare la clausola per la rescissione unila… -

