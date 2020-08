Messi vuole lasciare il Barcellona: il club conferma, ma passa alle vie legali. E Puyol saluta la ‘Pulga’ (Di martedì 25 agosto 2020) Messi lascerà il Barcellona. Dopo l’indiscrezione di ‘TycSports’ arriva la conferma del club blaugrana. L’argentino ha inviato un fax al club in cui esterna la propria volontà di esercitare la clausola presente nel contratto e che gli permette di liberarsi al termine di ogni stagione. Ma, secondo il Barcellona, questo diritto è scaduto il 10 giugno. Ecco perché è passato alle vie legali, dando mandato agli avvocati di verificare il tutto. I catalani pretendono i 700 milioni della clausola per liberare il fuoriclasse. Si preannuncia una lunga battaglia. Intanto Carles Puyol, leggenda del Barcellona, ha salutato ... Leggi su calcioweb.eu

