Messi lontano da Barcellona | anche da Manchester ci pensano

Quale sarà il destino di Leo Messi? Sono in tanti a chiederselo dopo una stagione in cui in casa Barça è andato tutto storto. Dopo la cocente eliminazione in Champions e la Liga gettata al vento il fuoriclasse argentino sta seriamente pensando di cambiare aria.Messi, NON C'È SOLO L'INTERL'Inter sembra essere la squadra favorita per dare il benvenuto a Messi qualora lasciasse Barcellona, ma anche le big d'Europa monitorano la situazione. Tra queste, oltre al PSG, ci sono anche Manchester City e Manchester United. I due club infatti sono interessati eccome al giocatore e i citizens hanno dalla loro la fortuna di avere

