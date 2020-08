Messi lascia il Barcellona, sui social Puyol si schiera con l’argentino: “hai tutto il mio appoggio” [FOTO] (Di martedì 25 agosto 2020) In Spagna e in Argentina non si fa altro che parlare del futuro di Lionel Messi, che potrebbe a questo punto essere davvero lontano dal Barcellona. FOTO Getty / PoolSecondo Tyc Sports, la Pulce avrebbe comunicato al proprio club la volontà di andare via, avvalendosi di una clausola che gli permetterebbe di rescindere unilateralmente il contratto prima del 31 agosto. Una postilla che il Barça ritiene sia scaduta lo scorso 10 giugno, dunque è probabile che si finisca in tribunale per risolvere la questione. Intanto, arrivano le prime reazioni alla decisione di Messi, tra le più importanti quella dell’ex capitano blaugrana Carles Puyol, che si è schierato su Twitter a favore dell’argentino: “rispetto e ammirazione, Leo. Hai ... Leggi su sportfair

